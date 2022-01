Stiri pe aceeasi tema

- Cum prepari lipii simple, dar gustoase din doar trei ingrediente. Ai pofta de niște lipii calde, pufoase, ca pe vremea bunicii? Atunci ai nimerit la țanc, caci astazi iți vom arata o rețeta simpla și eficienta, din doar cateva ingrediente, pe care le ai cu siguranța in bucatarie sau in camara. In plus,…

- Daca vrei sa-ți incepi dimineața cu un preparat delicios și simplu, noi avem rețeta ideala pentru cel mai savuros chec cu banane pe care il poți servi la micul-dejun. Iata care sunt pașii pe care trebuie sa-i urmezi pentru a pregati cel mai rapid chec cu banane!

- Sarbatorile de iarna se apropie, iar in aceste zile gospodinele dau iama in bucutarie pentru a face cele mai bune preparate. In prag de Craciun nu trebuie sa-ți lipseasca de pe masa fursecurile cu miere.

- Cu siguranța ai mancat negresele acelea umede in interior. Sunt destul de versatile – sunt grozave simple sau cu nuci, dar se preteaza și la o mare varietate de arome și amestecuri, inclusiv bomboane de ciocolata zdrobite, batoane de ciocolata bucați, cu topping de crema de branza sau diferite arome,…

- Zilele de post pot fi mult mai ușoare, asta atunci cand prepari o tarta cu gem și nuca cu care iți poți surprinde imediat familia. Iși prezentam cea mai simpla rețeta de post cu care ii va da gata pe toți.

- Vrei sa-ți surprinzi familia și nu mai știi ce sa gatești in perioada postului?! Iți prezentam o rețeta simpla și rapida de prajitura de post cu bulion. Cu siguranța cei dragi o vor savura cu placere.

- Metoda este atat de simpla incat pe langa faptul ca rezultatul sunt cartofi prajiti veritabili, acestia sunt si mult mai gustosi decat cartofii prajiti traditionali.Mai mult decat atat, cartofii prajiti fara ulei sunt mult mai sanatosi decat cartofii prajiti in mod traditional si odata ce-i vei incerca,…

- Trebuie sa recunoaștem ca prajiturile de casa sunt mereu cele mai gustoase, insa de foarte multe ori, ingredientele și modul de preparea al acestora, insa mai ales, timpul petrecut in bucatarie pentru realizarea deserturilor dau mari batai de cap gospodinelor. Cu toate acestea, atunci cand suntem pe…