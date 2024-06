Stiri pe aceeasi tema

- In timp ce te plimbi prin raionul de fructe, atras de standurile pline de fructe, cauți ananasul perfect. Aproape ca simți dulceața tropicala, dar nesiguranța iți strica bucuria. Nu știi care ananași sunt copți și cum sa-i tai corect, simțindu-te pierdut și descurajat. Dar nu-ți pierde speranța! Ai…

- Zilele toride afecteaza mai ales persoanele din categoriile de risc, care evita sa iasa pe strada in miezul zilei. Și animalele de la o gradina zoo de langa Arad fac fața cu greu caniculei. Ele beneficiaza de dușuri prelungite,

- Direcția pentru Sanatate Publica Suceava a transmis astazi o serie de recomandari cadru pentru prevenirea incidentelor in timpul perioadelor de temperaturi extreme. Le prezentam in detaliu: Recomandari pentru populația generala Evitați, pe cat posibil, expunerea prelungita la soare intre orele 11 –…

- Miercuri, 19 iunie, intreg județul Suceava va fi sub cod galben de canicula, avertizarea fiind emisa de Administrația Naționala de Meteorologie. Instituția anunța un val de caldura, canicula și disconfort termic ridicat.In acest context, Direcția de Sanatate Publica (DSP) Suceava face o serie de ...

- Avand in vedere temperaturile ridicate preconizate in zilele urmatoare, inspectorii de munca din cadrul ITM Timiș vor desfașura acțiuni de control la angajatorii din Timiș pentru a verifica modul in care sunt respectate masurile de protecție ale angajaților prevazute in OUG 99/2000 privind masurile…

- Daca iți place sushi-ul, il poți face acasa destul de ușor. Ai nevoie doar de cateva instrumente și niște ingrediente in funcție de preferințele tale. Poți face sushi cu ton, vegetarian, cu somon sau cu crema de branza. Opțiunile sunt nelimitate. Iata cum sa prepari sushi acasa. Ce ai nevoie ca sa prepari…

- Un cheesecake din doar trei ingrediente pare o provocare imposibila, dar tot ce trebuie sa faci este sa urmezi rețeta corecta! Este foarte ușor de pregatit, ai nevoie de doar 10 minute la dispoziție, iar la final vei avea un cheesecake cremos, cu o textura unica!

- Daca vrei sa te bucuri de un desert delicios, dar nu știi ce sa pregatești in zilele de post? Iți prezentam o rețeta simpla și rapida de prajitura cu vișine și nuca. Iata cum trebuie sa procedezi, pas cu pas. De ce ingrediente ai nevoie, dar și care este modul de preparare.