- Nu este deloc dificil sa prajești corect un ou. Ai nevoie doar de puțina practica și un mic secret pentru a ajunge sa atingi maiestria in bucatarie. Pas cu pas, medicul nutriționist Mihaela Bilic a explicat cum se prajește perfect un ou, fara sa iasa, la final, uleios. Afla trucul prin care prajești…

- Scopul oricarui gospodar e sa aiba cea mai buna recolta, insa pentru ca legumele și fructele sa se faca, aceștia trebuie sa fertilizeze solul. Unii spun ca cel mai potrivit ingrașamant e reprezentat de humus, dar iata ce se intampla daca stropești roșiile cu drojdie. Vei avea parte de un rezultat uimitor.

- Omleta, ouale ochi sau ouale fierte sunt cele mai populare variante pentru micul dejun. Cei mai mulți romani aleg sa manance oua dimineața fiindca e foarte ușor sa le prepari, sunt foarte gustoase și pot fi combinate cu o mulțime de alte preparate. Profita acum : Oferta de nerefuzat Oferta de nerefuzat . Cum…

- Ceapa e un ingredient ce se gasește cu siguranța in fiecare bucatarie, insa pe langa aroma unica pe care o are, ceapa mai are și o mulțime de proprietați medicinale și ajuta la prevenirea mai multor probleme de sanatate.

- Cum fragezești corect carnea de vita, de fapt, potrivit experților in bucatarie. Gatirea carnii de vita este o provocare chiar și pentru bucatari. Puțin știu care este secretul, pentru ca bucațile de carne sa devina fragede și delicioase. Așadar, in randurile de mai jos te invațam trucul la care nu…

- Mulți oameni arunca mancarea din frigider atunci cand se pregatesc sa plece in concendiu, asta pentru a nu le gasi stricate atunci cand se intorc. Alimentele se pot strica chiar daca se afla in interior, insa exista un truc cu o moneda ce te va ajuta și iți va fi de mare folos. Iata ce trebuie sa faci!

- Tu știi in ce compartiment este corect sa pui detergentul lichid in mașina de spalat? Ei bine, daca știi sau nu, cert este ca multe gospodine aleg greșit compartimentul, iar acest lucru nu este unul banal. Daca așezi detergentul lichid corect, atunci vei prelungi viața hainelor, cat și viața mașinii…

- Tarile lumii traiesc o uriasa transformare si este important sa fie gasit drumul corect, iar razboiul pe care Rusia l-a declansat impotriva Ucrainei schimba in mod dramatic si substantial arhitectura de securitate din Europa, a declarat, joi, secretarul general adjunct al NATO,