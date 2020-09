Bereta este un accesoriu must-have in aceasta toamna. A aparut prima data in secolul al XVII-lea, intr-un orașel din sudul Franței, iar la inceput era purtata de soldați. A devenit rapid populara in toata lumea, iar Marlene Dietrich a fost prima femeie care a purtat o astfel de palarie, in... The post Cum sa porți bereta ca o adevarata parizianca appeared first on Tabu .