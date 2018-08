Stiri pe aceeasi tema

- Descoperita in atac prin plecarile lui Baluta si Gustavo, U Craiova incearca sa-si rezolve problema ofensivei prin aducerea golgheterului in activitate al Ligii 1. Oficialii din Banie il vor cu insistenta pe atacantul Andrei Cristea

- Antrenorul italian Devis Mangia s-a plans in ultimele doua saptamani ca a pierdut jucatori importanti si ca oficialii echipei n-au adus nimic in loc. Doar Alexandru Cicaldau a fost adus ca jucator de camp, dar Mangia nu e deloc multumit cu lotul pe care-l are la dispozitie. Se pare ca in…

- Craiova si Iasi au remizat, scor 0-0, in ultimul meci al primei runde a Ligii 1 Betano. Totodata, a fost si primul meci fara goluri din noul sezon. Antrenorul celor de la Poli Iasi, Flavius Stoican, este multumit cu rezultatul din Banie, dat fiind faptul ca i-au lipsit sapte jucatori.

- Toate cele 27.000 de bilete puse in vanzare pentru Supercupa Romaniei, dintre campioana CFR Cluj si detinatoarea Cupei CSU Craiova, care se va disputa sambata seara in Banie, au fost vandute, anunta...

- 90 de medici onologi, dar și de alte specialitați, din toata țara, s-au aflat vineri și sambata la Craiova. Aceștia au participat la conferința „Imuno-oncologie in tratamentele tumorilor maligne“, organizata in Banie de dr. Michael Schenker, medic primar oncologie medicala. ...

- Ce spune Cosmin Olaroiu despre fotbalul din China. Antrenorul roman a acordat un interviu amplu pentru cotidianul Gazzetta dello Sport, acolo unde a povestit cum vede fotbalul chinez, dupa ce a fost numit antrenor la Jiangsu Suning, echipa cu care Dan Petrescu a obținut o Cupa a Chinei. “Personajul…

- Capitanul bulgar al "juvetilor", Hristo Zlatinski, a dezvaluit cum se simte dupa primul trofeu in Banie: "Un strain trebuie sa munceasca dublu, de aceea fericirea mea e de doua ori mai mare". - Hristo, ai fost campion cu Ludogoret, acum ai luat Cupa la Craiova. Cum simti diferenta dintre cele doua situatii?-…

- Gaz Metan Medias si-a asigurat matematic salvarea de la retrogradare, dupa ce a invins-o cu 3-0 (1-0) acasa pe Juventus Bucuresti intr-un meci disputat luni in etapa a 13-a, penultima a fazei play-out a Ligii I de fotbal. Gaz Metan a urcat pe locul 4 in play-out, cu 30 de puncte, devansand-o…