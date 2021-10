Stiri pe aceeasi tema

- Black Friday e una dintre cele mai așteptate zile ale anului. Atunci, pasionații de cumparaturi au șansa sa intre in posesia obiectelor mult dorite, inclusiv televizoare, laptopuri, și alte electrocasnice. Reduceri sunt și la articole de ingrijire sau vestimentare. Iata cand incepe Black Friday la cele…

- Marcel Ciolacu, președintele PSD, a spus, miercuri seara, la B1 TV, ca nu va accepta ca partidul pe care il conduce sa voteze un guvern minoritar. "E o tampenie sa poți guverna cu un guvern minoritar cand e criza in Romania. Nu putem gira o guvernare instabila. Am caștigat alegerile,…

- Anul 2020 a fost unul greu pentru majoritatea afacerilor de retail din Romania. Cu toate astea, companii, precum Lidl Kaufland sau Mega Image au inregistrat profituri mari. Acest avans a fost și motivația de a-și continua planurile de extindere la nivel național a rețelelor de magazine. Venit vertiginos…

- ”Lensa, magazin online si offline de optica, deschide la Bucuresti, in zona Tineretului, cel mai mare showroom de optica din Europa Centrala si de Est, cu o suprafata de peste 1.000 mp si 10.000 produse. Investitia se ridica la 750.000 de euro. Acesta este cel de-al doilea mega store pe piata de ochelari…

- Senatorl PSD Marius Dunca susține, la aceasta ora, o conferința de presa, in care prezinta efectele asupra populației ale liberalizarii prețului la energie. Un alt subiect este modul cum este gestionata pandemia in Romania. Daca apreciezi acest articol, te așteptam sa intri in comunitatea de cititori…

- Aplicatia Google Pay este disponibila de miercuri in Romania pentru acces direct pe telefon, dupa ce pana in prezent a fost disponibila prin intermediul aplicatiilor de plata ale partenerilor, bancilor sau operatorilor de plati electronice, potrivit unui comunicat remis in numele Google si Alphabet…

- Lidl inaugureaza un nou magazin, atingand astfel cifra de 300 in intreaga tara, a anuntat miercuri compania, precizand ca si acesta va dispune de peste 100 de locuri de parcare, precum si de o statie de incarcare pentru automobilele electrice.

- BNR nu este la prima emisie numismatica de colecție. In ultimii ani Banca centrala a mai emis monede noi, dar nu pentru circuit, ci pentru colecționari. Noua moneda anunțata de BNR, este pentru a sarbatori 200 de ani de la nasterea celebrului politician Ion C. Bratianu. In totalitate din aur, noua moneda…