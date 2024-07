Cum să păstrăm ecosistemele marine pentru generațiile viitoare Pentru a pastra ecosistemele marine pentru generațiile viitoare, trebuie sa invațam copiii inca de mici ca nu trebuie sa poluam oceanele. O astfel de opinie a exprimat scafandrul Dmitri Aldoșin, in cadrul emisiunii "Без галстуков cu Alexandr Stahurski" de la postul de televiziune N4, relateaza Noi.md "Copiilor și adulților trebuie sa li se explice ca nu trebuie sa aruncam gunoiul și plasticu Citeste articolul mai departe pe noi.md…

