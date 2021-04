Cum să obții un permis de intrare în Rusia în condițiile COVID-19 Condițiile de intrare in Rusia in scopul vaccinarii, tratamentului sau la invitația unui partener rus Cetațenii moldoveni pot obține un permis de intrare in Rusia in condițiile COVID-19, daca merg acolo in scop de tratament sau la invitația unui partener rus: o organizație sau o companie, relateaza noi.md. Permisiunea de intrare in Rusia la invitația unui partener rus (organizație, companie) Citeste articolul mai departe pe noi.md…

Sursa articol: noi.md

Stiri pe aceeasi tema

- IMPORTANT!Condițiile de intrare in Grecia, inclusiv pentru turiști au fost revizuite din cauza situației epidemiologice actuale, și autoritațile elene au anunțat prelungirea regimului de carantina totala The post IMPORTANT!Condițiile de intrare in Grecia,REVIZUITE, inclusiv pentru turiști first appeared…

- Incepind de astazi intra in vigoare noi masuri de prevenire si control al infectiei COVID-19 la traversarea frontierei de stat pe sensul de intrare in Republica Moldova. Astfel, pentru perioada starii de urgenta in sanatate publica se instituie obligativitatea prezentarii la trecerea frontierei de stat,…

- Cetațenii care intra in Republica Moldova urmeaza sa prezinte rezultatul negativ al testului PCR COVID-19. In caz contrar, vor completa, in mod obligatoriu, fișa epidemiologica și vor semna declarația pe propria raspundere de a respecta regimul de autoizolare de 14 zile, in locurile determinate, transmite…

- Persoanele vaccinate impotriva COVID-19, cele care au un test negativ sau au dobandit anticorpi in urma unei infectii cu noul coronavirus vor putea vizita Grecia in aceasta vara, a declarat marti ministrul grec al turismului, Harry Theocharis. Romanii sunt printre cei mai numeroși turiști care viziteaza…

- Ministerul Afacerilor Externe a facut noi precizari privind modificarea condițiilor de intrare pe teritoriul Austriei, in contextul pandemiei de COVID-19. „In continuarea informațiilor privind condițiile de calatorie in Republica Austria, Ministerul Afacerilor Externe precizeaza ca autoritațile…

- Ministerul Afacerilor Externe transmite ca autoritatile portugheze au anuntat noi masuri cu privire la conditiile de intrare pe teritoriul Republicii Portugheze, in contextul pandemiei de COVID-19. Noile masuri se aplica incepand cu data de 31 ianuarie, ora 00:00. ”Conform informatiilor comunicate public…

- Ministerul Afacerilor Externe anunta ca, incepand de sambata, autoritatile din Cehia au revizuit conditiile de intrare a persoanelor pe teritoriul acestei tari, fiind interzise toate calatoriile neesentiale pentru cetatenii straini. Potrivit unui comunicat al MAE, noile conditii intra in vigoare incepand…

- Ministerul Afacerilor Externe precizeaza ca autoritațile cehe au revizuit condițiile de intrare a persoanelor pe teritoriul Republicii Cehe, noile condiții intrand in vigoare incepand cu data de 30 ianuarie 2021 și aplicandu-se pana la 14 februarie 2021, orele 23:59, potrivit Mediafax. Incepand…