Cum să obții cel mai bun preț pe apartamentul pe care îl ai la vânzare Fiecare dintre noi are un avantaj sau un lucru la care este bun și pe care-l face foarte bine. In timp ce unii dintre noi sunt foarte buni pe partea tehnica, ceilalți sunt foarte buni oameni de vanzari și reușesc sa obțina cel mai bun preț pe orice lucru pe care incearca sa il ofere celuilalt. Așa se face ca, in special atunci cand vrem sa vindem un apartament, ajungem sa apelam la un agent imobiliar care sa ne gaseasca cel mai bun cumparator. In același timp, deseori aceasta decizie se face in baza prețului negociat cu viitorul proprietar, astfel incat fiecare parte sa fie caștigatoare. Ramai… Citeste articolul mai departe pe tgjiu.ro…

Sursa articol si foto: tgjiu.ro

Stiri pe aceeasi tema

- In declaratia de avere completata pe 07.06 2022, Vasilache a mentionat ca detine un apartament si un autoturism Apartamentul are suprafata de 70 de metri patrati, a fost dobandit in 2016, prin contract de vanzare ndash; cumparare iar autoturismul are anul de fabricatie 2019 si a fost dobandit tot prin…

- David Beckham (47 de ani) este deschis sa participe la cumpararea clubului Manchester United, scos la vanzare de proprietar, familia Glazer. Marți seara, dupa ce au anunțat rezilierea contractului dintre club și Cristiano Ronaldo, proprietarii lui Manchester United, familia Glazer, au emis un comunicat…

- Un tractor care a fost declarat furat de autoritatile din Olanda a fost gasit de politistii romani dupa ce a fost scos la vanzare pe o strada din orasul Targu-Neamt, informaza Observatornews. „Politistii au identificat in fata unui imobil situat pe strada Mihail Sadoveanu, din Targu-Neamt, un utilaj…

- De Black Friday 2022 , pana luni, 14 noiembrie, la ora 00:00, SAGA pune in vanzare o cantitate limitata de bilete pentru cea de-a treia ediție a festivalului. In plus, SAGA 2023 pune in vanzare bilete reduse. Plus biletul de 1 milion de dolari, redus! De vineri, 11 noiembrie, de la miezul nopții și…

- Furnizorii de energie electrica au fost amendati de Autoritatea Nationala de Reglementare in domeniul Energiei (ANRE) cu 380.000 de lei, pentru emiterea cu intarziere a facturilor. „Asa cum am anuntat public, ca urmare a numeroaselor sesizari privind neemiterea facturilor de energie electrica, am demarat…

- Un apartament de 47 de metri patrați fara ferestre este scos la vanzare in Cluj-Napoca cu 47.000 de euro. Apartamentul a fost amenajat in parcarile de la nivelul -2, motiv pentru care proprietarul vrea doar cash pe el. Apartamentul se vinde doar cu cash Pentru ca nu are fereste, ventilatia este facuta…

- Apartamentul din Zambaccian ce a aparținut lui Sergiu Nicolaescu este de vanzare. Din imobilul, ce a aparținut in intregime marelui regizor, trecut in neființa in urma cu aproape 10 ani, pe apartamentul in care a locuit se cere 930.000 de euro. Apartamentul se intinde cu suprafața generoasa, de 212…