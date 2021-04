Stiri pe aceeasi tema

- De la debutul pandemiei, aproximativ 30 de milioane de oameni din intreaga lume au dobandit abilitați digitale. Astfel, Microsoft și LinkedIn lanseaza urmatoarea etapa a programului global de training, pentru a sprijini persoanele in cautarea unui loc de munca, angajatorii urmand sa treaca la o economie…

- Concursul „Bursa pentru Educație Vocaționala” și-a desemnat caștigatorii. Aceștia sunt trei tineri, care studiaza la universitați de top din Romania. Fiecare dintre ei a primit cate un premiu in valoare de 10.000 de lei. La concurs au participat 255 de tineri, elevi și studenți din intreaga Romanie,…

- Episcopia Greco-Catolica de Maramureș a inființat Sanctuarul Martirilor și Marturisitorilor Romani ai Secolului XXDupa peste 20 de ani de pelerinaje și multe rugaciuni rostite la Cimitirul Saracilor pentru martirii Bisericii Greco-Catolice din Romania, Episcopia Greco-Catolica de Maramureș a inființat,…

- Pana astazi, 2 martie, in județul Mureș au fost confirmate 18.017 cazuri de persoane infectate cu virusul SARS-COV-2. Fața de ziua precedenta, au fost inregistrate 21 cazuri noi de persoane infectate, acestea fiind cazuri care nu au mai avut anterior un test pozitiv. Potrivit informațiilor DSP Mureș,…

- Cluj-Napoca, Oradea și Constanța vor gazdui, joi și vineri, 15 ianuarie, noi meciuri din Liga Naționala de baschet masculin. CSM Miercurea Ciuc va juca la Oradea, urmand sa intalneasca, maine, de la ora 16.00, pe SCM Timișoara, iar vineri, pe CSM Oradea, incepand cu ora 19.00. Inaintea acestor turnee,…

- Reprezentanții Primariei Orașului Iernut anunța cetațenii cu privire la faptul ca in perioada 13 – 15 ianuarie, primaria va organiza o acțiune de ridicare a brazilor de Craciun. Cetațenii sunt rugați sa duca brazii la ghenele de gunoi amplasate la punctele de colectare a gunoiului menajer din zona blocurilor.…

- Peste 3.850 de persoane din Sibiu au primit pana acum prima doza de vaccin, 540 dintre acestea fiind vaccinate in ultimele 24 de ore, informeaza, azi, Prefectura. Pana in acest moment in judetul Sibiu au fost livrate un numar de cinci transe de vaccin, avand un numar total de 4.725 doze, precizeaza…

- Grupul de Comunicare Strategica a publicat ultimul bilant al pandemiei de coronavirus in Romania. Pana astazi, 12 ianuarie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 676.968 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID – 19). 605.045 de pacienți au fost declarați vindecați. In urma testelor…