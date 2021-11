Chindia - Sepsi in „sferturile” Cupei Romaniei. In minutul 58, la 2-0 pentru oaspeți, targoviștenii trebuiau sa primeasca o lovitura de la 11 metri. In urma cu saptamana și jumatate, Chindia a fost dezavantajata flagrant și in Liga 1, in partida cu Rapid (2-2). La un corner al Chindiei, Branislav Ninaj l-a avut in marcaj pe Paul Iacob. Ninaj a respins mingea cu capul, dar l-a lovit in mod evident in plina figura pe stoperul dambovițenilor. ...