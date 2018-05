Stiri pe aceeasi tema

- Primul pas pe care trebuie sa-l faci pentru a-ti detoxifia organismul este sa inlocuiesti o masa cu un smoothie, scrie lyla.ro. Astfel, in loc de omleta sau cereale, bea un suc preparat din castravete, spanac, avocado, frunze de menta, kiwi, mar verde si suc de lamaie. Te va ajuta sa elimini toxinele…

- Comuna doljeana Calarasi se poate mandri cu agricultura ca la carte, pe care oamenii locului, mari iubitori de pamant, au dezvoltat-o si au adus-o la nivel inalt. Astfel, in Calarasi se recolteaza unii dintre primii cartofi din tara, dar si ...

- Ți-e foame chiar daca abia ai mancat Un consum zilnic mai mare de fibre iți prelungește senzația de sațietate. Unele studii indica faptul ca persoanelec are mananca mai des alimente bogate in fibre slabesc mai ușor și au un apetit redus sau mai mic decat al celor care le evita. Trebuie…

- Remediul recomandat de cunoscutul psihoterapeut ajuta la eliminarea toxinelor in doar cateva zile. „Aveti nevoie de 2 kilograme de ceapa si 2 de zahar. Se fierbe ceapa impreuna cu zaharul, ca o dulceata, pana cand ajunge la culoarea chihlimbarului. Citeste si Lidia Fecioru a trecut…

- Pentru a menține un colon curat, cu o buna funcționare, este nevoie de o dieta sanatoasa și echilibrata. Afla care sunt alimentele care ajuta la curațarea colonului.Colonul este cunoscut și ca intestinul gros, are o lungime de 150 cm și este organul final din sistemul digestiv.

- Grupul de Lucru pentru Mediu si-a lansat lista anuala de fructe si legume care contin o cantitate mare de pesticide, “Dirty Dozen”. Este a 15 lista de acest fel, iar capsunile sunt in continuare in fruntea...

- Ai observat ca atunci cand iei masa in oras cu cineva, tinzi sa te saturi mai repede decat atunci cand mananci singur acasa, la televizor, sau cand iei pranzul la birou? Ritmul in care mancam influenteaza si cantitatea de mancare pe care o introducem in corp.

- Pofta de pizza, fast- food, cartofi prajiti este bine-cunoscuta fiecaruia dintre noi. De cele mai multe ori, ne vine sa mancam alimente nesanatoase, chiar daca ne este foame sau nu. Specialistii ne indruma ca, de fiecare data cand ne vina pofta sa imbucam ceva, sa avem la indemana si o strategie pentru…