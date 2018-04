Cum să NU te îngrași daca ești VEGETARIAN. Ai grijă la caloriile ascunse! O alimentatie vegetariana sau vegana echilibrata, care sa aduca organismului nutrientii necesari trebuie sa fie adecvata din punct de vedere nutritional, adica sa contina atat proteine, cat si lipide si carbohidrati, impreuna cu surse de fier, calciu si vitamina D. Majoritatea celor care se orienteaza spre o astfel de dieta spera si la o scadere ponderala, dar simpla eliminarea a produselor de origine animala nu este echivalentul unei slabiri spectaculoase. Conteaza foarte mult cantitatea alimentelor consumate, dar si cum sunt acestea combinate, deoarece este foarte usor de cazut in... Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

