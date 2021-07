Cum să nu pierzi bani din cauza cursului valutar când ești în vacanță Suntem in plina vara și, pe masura ce țarile iși redeschid granițele, putem incepe sa ne bucuram de sejururile la care am visat de atat de multa vreme. Sa zicem ca ai ajuns la destinația dorita, te uiți in jur și este plin de boutique-uri, standuri cu mancare și obiective turistice. Instant, te indrepți catre cel mai apropiat ATM și scoți in graba destui bani ca sa poți face cumparaturi și sa vizitezi. Dar, cand te uiți la ecranul bancomatului, cursul de schimb valutar iți taie și pofta, și cheful. Ce ai facut greșit? Cum poți beneficia de cel mai bun curs valutar, fie ca retragi bani de la ATM… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

