Cum să nu iei în greutate de Paște. Recomandări utile Abia aștepți sa te rasfeți cu deliciile tradiționale de Paște? Stai deja cu gandul la sarmale, prajituri și cozonac? Ce-i drept, nu e ușor sa reziști acestor delicii culinare. Dar nu te ingrijora! Acționeaza ținand cont de cele mai bune recomandari. Iata care sunt acestea! Nutriționiștii spun ca mesele imbelșugate de Sarbatori iți pot sabota ușor silueta și ca dupa doar cateva episode mai gurmande putem crește in greutate cu aproape un kilogram. Din nefericire, persoanele supraponderale tind sa acumuleze de Sarbatori și mai multe kilograme. Autocontrolul alimentar ramane aici de baza. Iata cateva… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

Sursa articol si foto: unica.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Parintii aflați in concediu pentru creșterea copilului vor fi incurajati sa se intoarca la munca pana la implinirea varstei de sase luni a copilului, prin oferirea unui stimulent de reinsertie de 1.500 de lei a anunțat, marți seara, ministrul Muncii. Ministrul Muncii si Protectiei Sociale, Raluca Turcan,…

- Cancelarul german Angela Merkel a declarat miercuri ca renunta la decizia privind impunerea unor restrictii mai severe pe perioada sarbatorilor de Paste, recunoscind ca ideea a fost o greseala pe care si-o asuma. „Ideea unor restrictii severe de Paste a fost creata cu cele mai bune intentii”, a spus…

- Germania inasprește restricțiile in Paștele catolic și protestant. Majoritatea magazinelor vor fi inchise si serviciile religioase anulate in weekendul de Pastele catolic si protestant, intre 1 si 5 aprilie, in cadrul unei perioade de restrictii inasprite pentru a opri cresterea numarului infectii cu…

- Autoritatea Nationala de Reglementare in Energie (ANRE) a prezentat noi tutoriale video cu recomandari pentru consumatorii casnici care vor incheia un nou contract la energie pe piata libera. Piața gazelor a fost liberalizata complet pentru consumatorii casnici de la 1 iulie 2020, iar cea a energiei…

- Romanii au devenit mult mai atenți pe cine angajeaza cand au lucrari de facut in casa. 6 din 10 clienți spun ca cer recomandari și referințe despre proiectele anterioare, pentru a evita lucrarile de slaba calitate. Mitul urban ,,Dorel’’ a contribuit negativ la impresia generala despre meșteri.…

- Dorind sa incurajeze și sa promoveze diversitatea, Coca-Cola și-a invitat angajații sa participe la cursul „Confronting Rasism” (n.r. – Combatand rasismul), accesibil pe LinkedIn Education. Lucrurile s-au inflamat dupa ce un participant a facut public conținutul prelegerilor. Cateva mesaje afișate in…

- O fetița de 12 ani a devenit profesoara pentru zeci de copii dupa ce pandemia de COVID-19 a forțat școlile sa se inchida. Zilnic, cate 30 de copii din Atmidah, un sat care se afla la aproximativ 80 de kilometri distanța de Cairo, capitala Egiptului, se aduna pe o strada ingusta și participa la orele…

- Ministerul Sanatații a facut vineri noi precizari legate de vaccinarea impotriva Covid-19 și a asigurat pacienții care iau tratament anticoagulant sau antiagregant ca se pot vaccina in siguranța, fara sa intrerupa tratamentul. Ministerul Sanatații ofera, intr-o postare pe Facebook, o serie de raspunsuri…