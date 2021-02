Cum să ne restabilim cît mai repede puterile Medicul terapeut din SUA, Sandra Dolton-Smith, a numit mai multe modalitați de a ne reincarca organismul obosit și de a depași stresul. Potrivit ei, mulți oameni cred ca pentru o odihna completa și creșterea productivitații trebuie sa dormim suficient. Dar somnul nu ofera orgaismului o incarcare completa. Dolton-Smith asigura ca este important sa ne odihnim mental, sa nu mai fim mereu ingrijora Citeste articolul mai departe pe noi.md…

Sursa articol: noi.md

Stiri pe aceeasi tema

- Medicul din Valcea care a avut o reacție adversa rara in urma vaccinarii anti-COVID se afla in stare buna. Doctorița care lucreaza la secția ORL a Spitalului Județean din Valcea se afla in prezent la Spitalul Universitar de Urgența din București, a transmis, vineri, Ministerul Sanatații. Femeia in varsta…

- Doctorul Alfredo Cahe, fostul medic al legendei argentiniene Diego Armando Maradona, a afirmat ca fostul fotbalist, decedat pe 25 noiembrie, "ar fi putut fi salvat", criticând în acelasi timp procedurile echipei medicale care se ocupa de sanatatea sa, informeaza agentia EFE."Nu…

- "Daca cei cu forme grave ar veni la spital putin mai repede, am mai salva niste vieti" Virgil Musta este convins ca "daca dintre cei care vin cu forme severe unii ar veni putin mai repede, am mai putea salva niste vieti, iar acesta este un lucru foarte important." "Daca cei cu forme grave ar veni la…

- Medicul gorjean Mihai Moisescu a apelat la rețele de socializare pentru a ajunge la toți beneficiarii sai, astfel incat sa ii convinga sa se vaccineze. Mihai Moisescu este președintele Asociației Patronatului Medicilor de familie din Gorj și s-a vaccinat impotriva coronavirusului. Doctorul are peste…

- ”Ne doream foarte mult sa avem cat mai repede vaccinul, reprezentand acea luminița de la capatul tunelului. Primii care se vor vaccina vor fi medicii din prima linie și este un mesaj care spune ca vorbim de un vaccin cat se poate de sigur, obținut in timp record, care are foarte puține reacții adverse.…

- ”Trebuie sa explicam de ce s-a realizat acest vaccin intr-o perioada atat de scurta. Din 1918, nu am mai avut o pandemie. Cand toata lumea a fost pusa cu fundul in sus, prin faptul ca s-a afectat intreaga ordine in societate, acest tip de modificare a vieții noastre normale a determinat și o presiune…

- ”Ne doream foarte mult sa avem cat mai repede vaccinul, reprezentand acea luminița de la capatul tunelului. Primii care se vor vaccina vor fi medicii din prima linie și este un mesaj care spune ca vorbim de un vaccin cat se poate de sigur, obținut in timp record, care are foarte puține reacții adverse.…

- ”Trebuie sa explicam de ce s-a realizat acest vaccin intr-o perioada atat de scurta. Din 1918, nu am mai avut o pandemie. Cand toata lumea a fost pusa cu fundul in sus, prin faptul ca s-a afectat intreaga ordine in societate, acest tip de modificare a vieții noastre normale a determinat și o presiune…