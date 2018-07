Cum să ne protejăm în caz de furtună. Reguli simple care pot salva vieţi. Ce să faci în caz de fulgere Inainte de producerea unei furtuni Indepartati copacii ori ramurile uscate, care pe timpul unei furtuni, ar putea cadea si provoca victime ori pagube materiale. Nu uitati regula de salvare 30/30: adapostiti-va in interiorul unei cladiri daca, dupa ce ati vazut un fulger nu reusiti sa numarati pana la 30 inainte de a auzi un tunet. Ramaneti in interiorul cladirii inca 30 minute dupa ce ati auzit ultimul tunet. Indepartati copacii ori ramurile uscate, care pe timpul unei furtuni, ar putea cadea si provoca victime ori pagube materiale. Nu uitati regula de salvare 30/30: adapostiti-va in interiorul unei cladiri daca, dupa ce ati vazut un fulger nu reusiti sa numarati pana la 30 inainte de a auzi un tunet.in interiorul cladirii inca 30 minute dupa ce ati auzit ultimul tunet. Respectați urmatoarele reguli in care este iminenta o furtuna: Intrerupeti orice activitati in aer liber Intrati in casa, intr-o constructie ori intr-un autoturism. Desi s-ar… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net orice activitati in aer liberin casa, intr-o constructie ori intr-un autoturism. Desi s-ar…

Stiri pe aceeasi tema

- V-ați pus bazele unei afaceri și vreți sa o promovați cum se cuvine? Intrați in cea mai mare comunitate de afaceri online din Romania. Odata ce va veți face cont pe platforma BIGG.ro, aveți șansa ca firma...

- Serviciul Hidrometeorologic de Stat a emis pentru ziua de azi, miercuri, 27 iunie, cu menținere pentru 28, 29 și 30 iunie, Avertizarea Meteorologica "Cod Galben" prognozand averse insoțite de descarcari electrice, seara pe 27 iunie temporar puternice (15-25 l/m2 in 12 ore și

- Ghidul de supraviețuire in caz de furtuna nu este cunoscut de toata lumea astfel ca accidente nefericite au loc in țara, de la persoane accidentate de copaci cazuți de furtuna pana la oameni trazniți pe camp, pentru ca au facut greșeala sa se adaposteasca sub un copac. Pana la 100 de persoane sunt afectate…

- BERBEC 21.03-20.04: Depuneti eforturi consistente pentru a va consolida situatia financiara, mai ales ca in viitor veti trece prin momente de cumpana ce vor cadea ca niste trasnete. De fapt, pe la mijlocul saptamanii veti purta o discutie in contradictoriu cu cineva apropiat. Este bine sa stiti clar…

- Politia Romana recomanda atentie sporita atunci cand folosim telefoanele mobile, printre sfaturi fiind evitarea utilizarii retelelor wi-fi publice pentru operatiuni bancare, comert online sau afaceri personale, precum si permisiunile acordate utilizarii aplicatiilor, potrivit Mediafax. „Pentru a folosi…

- In cadrul dezbaterilor emisiunii In profunzime, Socialistul Vlad Batrincea a menționat faptul ca Andrei Nastase spera prin alegerile din tuturul II sa ajunga in Parlament, la care vicepreședintele Platformei Da, Liviu Vovc, a ținut sa reacționeze, menționand faptul ca Nastase nu s-a ținut niciodata…

- Bai, nesimtitilor, care nu ati fost macar o zi in viata voastra moldoveni, puneti mana si faceti autostrada aia odata! Bai, nu uitati ca habar nu avea Romania ce e aia diaspora cand noi umblam cu bocceaua in spinare prin toata tara. Asta, desi ne-ati gatuit cu podul de la Maracineni. O sa va stea in…

- Bai, nesimtitilor, care nu ati fost macar o zi in viata voastra moldoveni, puneti mana si faceti autostrada aia odata! Bai, nu uitati ca habar nu avea Romania ce e aia diaspora cand noi umblam cu bocceaua in spinare prin toata tara.