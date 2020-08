Cum să ne împrietenim cu schimbarea „Daca vrei sa faci o schimbare, va trebui sa abordezi un nou punct de vedere, și anume ca lucrurile in viața se intampla pentru tine, și nu ți se intampla ție.“ – Tony Robbins Aveam o viața implinita. Job in multinaționala, parte din echipa de management, copil, familie, calatorii. Totuși dupa 14 ani in care am invațat și am crescut, trecand prin mai multe roluri, de la PR la Marketing sau Digital, eram pregatita sa fac o schimbare. Am avut norocul sa lucrez cu un coach care, pe langa faptul ca m-a ajutat sa ma pregatesc de cea mai mare schimbare profesionala din viața mea, m-a inspirat sa devin… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

Sursa articol si foto: unica.ro

