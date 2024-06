Stiri pe aceeasi tema

- Meteorologii au emis, luni, noi alerte de canicula și furtuni. In mai multe zone vor fi perioade cu vijelii, averse torențiale și grindina, in timp ce in sudul țarii va fi canicula. Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a emis noi avertizari de canicula, dar și de instabilitate atmosferica.…

- Potrivit meteorologilor, vom trece de la o extrema la alta, in ceea ce privește vremea – de la ploi la soare, de la canicula la temperaturi scazute. Ce anunța prognoza meteo pentru perioada urmatoare. Vreme la extreme in Romania Ultimele zile ale lunii mai vor aduce fenomene meteo la extreme, in multe…

- Intr-o lume in continua mișcare, zborurile cu avionul au devenit o modalitate de transport esențiala pentru mulți dintre noi. Dar ce se intampla atunci cand zborul pe care il așteptam cu nerabdare intarzie sau, și mai rau, este anulat? Iata 3 sfaturi practice despre cum sa obții despagubiri pentru zborurile…

- Este important sa o faci corect pentru a evita riscul contaminarii sau degradarii carnii. Iata cateva sfaturi despre cum sa dezgheți carnea rapid și ce greșeli sa eviți.Congelarea alimentelor: Reguli de aurIn zilele noastre, congelarea alimentelor a devenit un gest automat, este inainte de toate o metoda…

- Treningurile pentru barbați au devenit o piesa de baza in garderoba casual, oferind confort și stil in egala masura. Cu atat de multe opțiuni disponibile pe piața, este important sa știi cum sa alegi treningul perfect pentru tine. Pentru ca vorbim despre piese vestimentare care ar trebui sa fie caracterizate…

- Uite cateva sfaturi pentru mentinerea telefonului intr-o stare perfecta: Actualizeaza sistemul de operare Daca intampini probleme cu sistemul de operare al telefonului tau, este important sa nu le neglijezi. Uneori, actualizarile software nu sunt suficiente pentru rezolvarea anumitor defecte sau erori.…

- Deși este mult prea devreme sa vorbim despre canicula in Romania, noile informații venite de la ANM, și pe baza predicțiilor celor de la Accuweather, par a anunța o vara cu temperaturi extreme.

- De astazi, vremea a intrat intr-un proces de racire, iar ploile devin o constanta in țara noastra. Temperaturile vor scadea și cu 10 grade de la o zi la alta. Vremea intra, de astazi, intr-un proces de racire, la inceput in zonele centrale, respectiv in partea de nord-vest, centru-nord-est a țarii,…