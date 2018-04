Stiri pe aceeasi tema

- Pe ce parte a corpului obișnuiești sa dormi? Pe cea dreapta sau pe cea stanga? Sau poate dormi cu fața in sus? Specialiștii susțin ca cel mai bine este sa dormim pe partea stanga. Iata care este explicația.

- In fiecare an in ultima duminica din luna martie, Romania trece ora de vara. Astfel, in noaptea de 24 martie spre 25 martie, ceasurile se vor da cu o ora inainte, iar ora 3.00 va deveni ora 4.00, drept urmare, in aceasta noapte vom dormi mai puțin cu o ora. Prin trecerea la ora de vara, ziua de duminica,…

- Centrul European pentru Drepturile Copiilor cu Dizabilitați (CEDCD) este o organizație nonguvernamentala dedicata protecției și promovarii drepturilor copiilor cu dizabilitați din Romania, cu un portofoliu relevant in reprezentarea copiilor și a parinților de copii cu dizabilitați in vederea accesului…

- Alergie la copii. Iata 10 intrebari la care toti parintii ar vrea sa afle raspunsul, mai ales cei care se confrunta cu alergie la copii. Ce este alergia la copii? Alergia este o boala generata de reactia sistemul imunitar care se alerteaza la substante de obicei inofensive pe care le…

- Medicii fac anuntul la care nu te-ai fi asteptat. Exista si medicamente care iti fac mai mult rau si sunt interzise atunci cand esti racit. Specialistii ne ofera toate raspunsurile. In sezonul rece trebuie sa fii norocos ca sa nu racești. Organismul este foarte slabit, iar virusurile se lipesc cu…

- Printre obiectivele de investitii prezentate in proiectul de buget al Primariei Cluj-Napoca pe 2018 este prevazut si studiul de prefezabilitate pentru construirea unei linii de metrou. Sunt estimate costuri totale de 10 milioane de lei (2,2 milioane de euro), din care 3,4 milioane de lei (740.000 de…

- Statul roman a semnat contractul pentru cumpararea a 227 de transportoare blindate de tip Piranha V de al compania americana General Dynamics. Ceremonia s-a desfașurat la Ministerul Apararii, in prezența ministrului de resort, Mihai Fifor, și a premierului Mihai Tudose. Șeful guvernului a subliniat…