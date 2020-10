Stiri pe aceeasi tema

- Ziarul Unirea Nelu Tataru: „Luptam nu cu o minge, cu un virus, nu il da nimeni dintr-o parte in alta, merge el si nu raspunde la niciun fluier de arbitru” Nelu Tataru, ministrul Sanatații a subliniat ca infrangerea virusului necesita un efort comun și ca respectarea normelor va duce la o scadere a transmiterii…

- Salvamontistii incep, luni, manevrele de extragere a barbatului care a murit, duminica dupa-amiaza, dupa ce a cazut intr-o rapa in zona Varful Omu, un elicopter fiind asteptat la fata locului in functie de conditiile meteo. Potrivit datelor furnizate, luni, AGERPRES, de Salvamont Busteni,…

- Un barbat in varsta de 56-57 de ani a murit dupa ce a cazut duminica de pe varful Omu intr-o rapa de aproximativ 60-79 de metri, relateaza Agerpres.„Acțiune in derulare a salvamontiștilor din cadrulechipelor Salvamont Bușteni și Salvamont Prahova pentru soluționare unui caz,posibil, cu urmari foarte…

- Persoanele infectate cu noul coronavirus care sunt asimptomatice sau au simptome ușoare de COVID-19 și aleg sa ramana in izolare la domiciliu timp de 14 zile, trebuie sa iși monitorizeze evoluția bolii in toata aceasta perioada și sa ia masuri pentru a ajuta organismul sa lupte impotriva virusului pandemic.…

- Avand in vedere avertizarile meterologice de Cod galben, in intervalul 12.10.2020, ora 21.00 – 13.10.2020, ora 21.00, și care vizeaza fenomene de intensificari ale vantului, cu rafale de pana la 130 de km/h, precum și ploi cu caracter torențial, chiar și precipitații mixte sau ninsori in zone montane…

- Finalista de la US Open, belarusa Victoria Azarenka, s-a plans de conditiile de joc de la Roland Garros, turneu care a inceput duminica, intr-o ploaie usoara si cu temperaturi destul de scazute in capitala Frantei, scrie Reuters. Azarenka si-a facut aparitia pe arena ''Suzanne Lenglen''…

- Medicul Virgil Musta se așteapta la o creștere a numarului de cazuri de coronavirus dupa inceperea școlii, spunand ca experiența tuturor țarilor europene care au trecut prin acest moment indica același lucru. Copiii care au parinți sau bunici cu comorbiditați ar fi bine sa invețe de acasa, pentru a…

- Semnal de alarma in privinta efectelor COVID-19. Noul coronavirus nu dispare din corp, iar cei care inving virusul se pot reimbolnavi. Astfel, odata instalata, infectia se poate reactiva, chiar daca pacientul va dezvolta forme mai ușoare ale bolii.