Cum să lansezi un podcast pentru afacerea ta. Strategii și platforme, exemple concrete Cum sa lansezi un podcast pentru afacerea ta Una dintre modalitațile prin care iți poți face cunoscuta afacerea ta este crearea unui podcast, iar, pentru ca acesta sa ajute la dezvoltarea businessului, exista strategii și pași relevanți. Experții in strategii de marketing ai agenției web și video Boileau &Co au creat un ghid complet despre cum sa lansezi un podcast atunci cand vrei sa iți faci mai cunoscuta afacerea, dar și care sunt strategiile de marketing și beneficiile unui podcast pentru creșterea business-ului. Cele 3 elemente esențiale ale unui podcast Devenite tot mai populare in ultimii… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

