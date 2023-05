Stiri pe aceeasi tema

- Smoothie din plante verzi Primul smoothie care previne imbatranirea, conform specialiștilor, este cel obținut din plante verzi, bogat in fibre, ce ajuta la intarirea sistemului imunitar. O rețeta sugerata este cea obținuta din combinația de spanac și castravete. Beneficiile sucului de spanac vor fi…

- Exista mai multe moduri pentru a scapa de kilogramele in plus, insa anumite fructe ajuta extrem de mult, dar mai ales sa ai un stil de viața cat mai sanatos. Daca vrei sa ai un trup de invidiat in acest sezon, noi iți dezvaluim care este fructul scazut in calorii și care ajuta la pierderea in greutate.

- Cafeaua are o aroma desavarșita și o asociem de cele mai multe ori cu momentele de rasfaț. Cu o istorie bogata și ceruta peste tot in lume, aceasta bautura mult iubita poate fi preparata astazi folosind o varietate de metode, de la varianta clasica, pana la aparte ce folosesc tehnologii de ultima generație…

- Corpul este bine echipat cu tot ce are nevoie pentru a elimina toxinele. Cu toate acestea, in unele situații organismul se „bucura” de o mana de ajutor. Sunt lucruri simple pe care le putem face pentru a ne detoxifia organismul.

- In aceasta perioada din an, in lunile martie și aprilie, majoritatea barbaților ofera femeilor din viața lor lalele. Majoritatea femeilor adora aceste flori, deoarece sunt frumoase și rezista destul timp, insa ele se ofilesc destul de repede uneori, iar asta depinde de cat de mult sunt ținute in florarii.…

- Mierea a fost dintotdeauna apreciata pentru beneficiile pe care le aduce sanatații, și pe buna dreptate. Știm cu toții ca este o sursa foarte buna de vitamine și minerale. Dar mierea nu este doar atat.

- Cafeaua este una dintre cele mai consumate bauturi, iar cele mai multe persoane aleg iși ia doza de energie inca de la primele ore ale dimineții. Specialiștii recomanda consumul scorțișoarei in cafea deoarece are numeroase beneficii pentru organism.

- Ceaiul de urzica are o mulțime de beneficii pentru organism. Planta din care se obține bautura conține vitamine, minerale, precum și acizi grași. Te apara impotriva radicalilor liberi și lupta impotriva procesului de imbatranire prematura.