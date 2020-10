Aducerea pe lume a unui nou-nascut este un eveniment minunat in viața oricarui cuplu care iși dorește sa creasca impreuna un copil. Bucuria nașterii este copleșitoare și energizanta in același timp, insa și efortul de adaptare la noul stil de viața pentru mama este destul de intens. Deși femeile sunt “avertizate” intr-o oarecare masura de catre mamele lor, de alte prietene care au nascut sau de societate in general, in legatura cu efortul mare pe care trebuie sa il depuna imediat dupa nașterea celui mic, realitatea este, de obicei, mai dura. Cele mai mari dificultați sunt intalnite atunci cand…