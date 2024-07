Cum să îți reînnoiești asigurarea RCA la tine acasă Asigurarea RCA, sau asigurarea de raspundere civila auto, este o necesitate legala pentru toate vehiculele inmatriculate in Romania. Aceasta acopera responsabilitatea ta fața de ceilalți participanți la trafic in cazul unui accident provocat de tine. Lipsa asigurarii RCA atrage sancțiuni și amenzi severe, iar utilitatea sa depașește granițele țarii, avand acoperire in Spațiul Economic European. […] The post Cum sa iți reinnoiești asigurarea RCA la tine acasa appeared first on Puterea.ro . Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

