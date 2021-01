Cum să îți promovezi online proiectele imobiliare A trecut vremea targurilor imobiliare la care te duceai și aflai ce ansambluri rezidențiale au mai aparut, care mai sunt tendințele in materie de finisaje, prețurile apartamentelor / caselor etc. Era relativ simplu și pentru cumparatori dar și pentru... Citeste articolul mai departe pe wall-street.ro…

Sursa articol si foto: wall-street.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Studenta la master în Cluj-Napoca și originara din Suceava, Anca Broasca și-a croit calea spre succes prin vlogging chiar de la vârsta de 15 ani, în 2012. Din dorința de a-și arata latura creativa și de a interacționa…

- Cu totii apreciem o oferta buna, dar goana dupa cea mai buna oferta nu este lipsita de riscuri. Lumea shoppingului online ofera consumatorilor o multitudine de optiuni. Pe o strada virtuala nesfarsita de produse, unde totul este disponibil printr-un simplu click, cautarea celui mai bun pret nu a fost…

- Karatiștii de Bistra au participat de curand la Cupa internationala „Alba Carolina” – arte martiale online, organizata de ACS Karate Forever Alba Iulia, cu sprijinul Directiei Judetene pentru Sport si Tineret. In condițiile pandemiei de COVID-19, competiția s-a desfașurat online, la fel și arbitrajul.…

- Contre și șicane in videoședința Consiliului Local Craiova. Prima ședința ordinara a noului Consiliu Local (CL) Craiova a avut loc online. Asta „din cauza apariției de cazuri de COVID-19 in primarie“, dupa cum au anunțat dinainte reprezentanții primariei. Cum la ședința, pe langa cei 27 de consilieri,…

- Ediția din acest an a Galei Topul Firmelor doljene ce vizeaza rezultatele anului 2019 s-a desfașurat intr-un cadru inedit. Camera de Comerț și Industrie (CCI) Dolj a organizat evenimentul online, pe platforma ZOOM, din cauza restricțiilor impuse de autoritați in pandemie. Participanții online din partea…

- Finalul saptamanii vine cu 16 partide in Cupa Romaniei (27-30 noiembrie) in care au ajuns cele mai in forma echipe din Liga 1, dar și din Ligile 2 și chiar 3. In plus, toate cele 16 dueluri din Cupa Romaniei vor fi in direct la Unibet TV, așa ca le poți urmari gratuit de pe orice dispozitiv cu care…

- Noi cercetari sugereaza ca o mutație a coronavirusului la inceputul pandemiei a ajutat-o ​​sa se raspandeasca mai ușor și a facut mai dificila oprirea, relateaza New York Times. Mutația, cunoscuta sub numele de 614G, a fost observata pentru prima data in China in ianuarie, inainte de a se raspandi rapid…

- Ultima ședința a actualului Consiliul Local a durat aproximativ un sfert de ora. De altfel singura voce care s-a auzit online a fost a președintelui de ședința, consilierul local Catalina Lupașcu.