Cum să îți menții echilibrul financiar odată cu înaintarea în vârstă Odata cu inaintarea in varsta, anumite prioritati se schimba, la fel ca nevoile noastre financiare si ca modelul dupa care cheltuim si economisim bani. Planurile noi, precum achizitia unei locuinte sau intemeierea unei familii incep sa se contureze. Siguranta financiara si pregatirea pentru anumite schimbari pe care putem sa le anticipam vin sub diferite forme. In randurile ce urmeaza, acoperim cateva aspecte financiare esentiale, pe care poti sa le iei in considerare, pentru a te bucura de echilibru financiar la orice varsta. Incepe sa te preocupi din timp de situatia ta financiara … Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

