- Amalia Mihart a fost in mijlocul conflictelor de la Chefi la cuțite in aceasta ediție. Dupa ce a intrat la proba de duel și a ajuns langa Constantin Onut, concurenta i-a cerut lui mai multe sfaturi și l-a intrebat cum sa gateasca, chiar daca face parte din echipa adversa.

- Purtarea lentilelor de contact ofera numeroase beneficii, precum aspectul estetic natural și imbunatațirea vederii periferice. Cu toate acestea, este esențial sa le utilizezi corect, pentru a evita orice fel de disconfort sau complicații. Iata 5 sfaturi pentru aplicarea, igienizarea și purtarea acestora. …

- Odata cu trecerea timpului, pantofii din piele iși pierd culoarea și stralucirea inițiala și apar pete puternice, crapaturi și zgarieturi peste zgarieturi. Pentru a evita acest lucru pentru a crește durata de viața a produselor din piele, este necesar sa le ingrijești adecvat și la timp. Iata de ce…

- Risipa alimentara este una dintre cele mai mari probleme ale oamenilor, care afecteaza din ce in ce mai mult Planeta. Ei bine, acest lucru poate sa se reduca cu ușurința. Poți incepe cu reciclarea uleiului, pe care de obicei in arunci, dupa ce l-ai folosit. Iata cum trebuie sa faci corect acest lucru.

- Avand in vedere ca urmeaza Sarbatorile Pascale, Directia de Sanatate Publica Arad dorește sa atraga atenția cetatenilor cu privire la riscurile legate de sanatatea publica in aceasta perioada.

- In ajunul Sarbatorilor Pascale in mod tradițional, creste consumul de produse alimentare, in special a produselor alimentare de origine animala. In scopul evitarii situațiilor in care, din graba, pot fi achiziționate produse neconforme sau contrafacute, Agenția Naționala pentru Siguranța Alimentelor…

- Pantofii de piele sunt un element esențial al garderobei oricarei persoane, iar adesea pot juca chiar un rol important, ca element de referința pentru tonul ținutei. Cu atat de multe opțiuni disponibile, poate fi dificil sa alegi modelul care se potriveșt

- Casual, smart casual, elegant sau chiar sporty (in anumite cazuri!), indiferent de stil, pantofii din piele sunt alegerea ideala pentru cei care cauta sa adauge un plus de eleganța și un aspect sofisticat oricarui outfit. Cu toate acestea, pe cat de versatili sunt, acești pantofi necesita o ingrijire…