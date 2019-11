Cum să îți împarți timpul între tine și bebelușul tău în timpul concediului de maternitate Daca planuiești sa faci un copil sau el deja este pe drum, probabil te gandești la cum vor fi primele zile alaturi de el, dar și la cum te vei descurca sa ai grija de micuț. Cu siguranța ai auzit de la prietene sau la persoane apropiate ca, odata ce devii mama, in viața și in programul tau zilnic vor avea loc multe schimbari și ca absolut toate activitațile tale vor depinde de cel mic. Acest lucru este parțial adevarat, dar nu inseamna ca trebuie sa uiți de tine și de preocuparile tale, sa te izolezi sau sa iți investești absolut toata energia doar in ingrijirea noului membru al familiei. Dimpotriva,… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

