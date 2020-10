Cum sa iti gestionezi eficient datoriile Gestionarea datoriilor poate fi o adevarata arta a omului cu bani putini, daca foloseste rational resursele pe care le are la dispozitie.





Ziare.com iti explica, in cadrul rubricii Educatie Financiara, ce trebuie sa iei in considerare cand ai multe datorii.



Spre exemplu, atunci cand ai un card de credit, orice banca iti va recomanda sa platesti mai mult decat acel procent minim din credit care trebuie rambursat lunar. Asta intrucat acea suma minima cumuleaza doar comisioane si alte taxe.



De asemenea, cunoaste-ti limitele financiare. Nu cheltui mai mult decat esti… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

Sursa articol si foto: business24.ro

