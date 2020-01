Cum sa iti amenajezi mansarda astfel incat sa devina cea mai frumoasa incapere a casei

Stiri pe aceeasi tema

- MOLDOVA NOUA – O casa din Moldova Noua a ramas fara acoperis si mansarda, dupa ce cateva scantei ar fi aprins izolatia de polistiren a locuintei, focul extinzandu-se! Operatiunile de interventie au demarat in jurul orei 4.30, cand a fost raportat incendiul, despre care se stia ca ar fi afectat tabloul…

- Un barbat din Flamanzi, judetul Botosani, in varsta de 40 de ani, a sunat la numarul unic de urgenta si a afirmat ca are nevoie de ajutor pentru ca inima i se opreste daca nu alearga continuu. Aflat in stare de ebrietate, barbatul a sunat disperat la numarul de urgenta 112 si i-a uimit pe... View Article

- Lidia Buble face parte dintr-o familie numeroasa, iar la orice intalnire de familie trebuie sa se pregateasca intens, atat fizic, cat și psihic. Ieri, nepoteții i-au calcat pragul casei, insa ceea ce a urmat a lasat-o pe artista fara cuvinte.

- Moment de mare sarbatoare la Pojarevaț (Podul Lung in romana, Passarovitz in germana), un orașel cu rezonanțe istorice situat in regiunea Branicevo, la 35 de kilometri de granița pe Dunpare cu Romania și la 80 de kilometri de capitala Serbiei, Belgrad. Cunoscut ca locul in care se presupune ca, in anul…

- Un barbat de 67 de ani este cercetat pentru vatamare corporala din culpa si parasirea locului accidentului fara incuviintarea politiei dupa ce a acrosat o fata de 11 ani cu taxiul pe care il conducea si in loc sa o duca la spital, a dat-o jos din masina in apropierea casei unde domicilia.

- Potrivit ISU Cluj, trei autospeciale pentru stingerea incendiilor și o autospeciala pentru intervenții și salvari de la înalțimi au intervenit, în cursul dimineții de duminica, în jurul orei 5:00, pentru a lichida flacarile care au cuprins acoperișul unei case de locuit. Pompierii…

- O suceveanca insarcinata in 33 de saptamani a solicitat, luna trecuta, Casei de Asigurari de Sanatate (CAS) Suceava, eliberarea unui formular european S2 (E112) pentru a primi servicii medicale in Germania, decontate din Fondul Național Unic de Asigurari de Sanatate. Președintele-director al CAS ...

- Uneori casa devine neincapatoare pentru familia noastra tot mai extinsa, iar cumpararea unei locuinte noi presupune costuri destul de mari. De aceea, o solutie inspirata, daca ai nevoie de mai mult spatiu in casa, este sa amenajezi o incapere sau poate chiar mai multe la mansarda.