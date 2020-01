Cum sa intretii lucrurile pentru a rezista in timp In ultimii ani, tot mai multe workshop-uri, cursuri si articole ne invata cum sa avem relatii durabile si ne enumera strategiile pe care sa le folosim pentru ca legaturile noastre, in special cele de cuplu, sa dureze. Cu toate acestea, nu gasim nimic concret despre cum sa ne intretinem lucrurile mai mult timp, mai ales daca facem parte din acea categorie de oameni care se ataseaza usor de acareturi.



Daca si tu ai pastrat cartile luate ca premiu in scoala generala, daca nu te poti desparti de camasa cadrilata din liceu si nu ai renunta pentru nimic in lume la masina pe care o ai de ani… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

