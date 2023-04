Cum să îmbunătățești relația cu banii – 4 instrumente care te pot ajuta Unul dintre aspectele importante, care stau la baza confortului psihologic este stabilitatea financiara. Lipsa ei poate genera griji firești in privința viitorului. Partea buna este ca, indiferent de situație, exista rezolvari și ai la indemana opțiuni care sa iși ofere mai multa liniște in privința viitorului tau financiar. Instrumentele pentru protecția financiara Asigurarile, atat cele de bunuri, cat și cele de viața sau de sanatate, sunt instrumente financiare prin care te poți pregati pentru un eveniment neprevazut. Cunoscand aceste instrumente, poți controla mai bine impactul financiar… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Uneori, se intampla sa realizezi ca ai deja experiența indelungata pe piața muncii și, din exterior, pare ca duci o viața perfecta, in care succesul profesional nu-ți este deloc strain, dimpotriva. Cu toate astea, simți ca ai atins cel mai inalt nivel in domeniul in care activezi și ca te plafonezi.…

- Duminica a inceput trist in Maramureș. La Ocna Șugatag o persoana și-a pierdut viața intr-un accident de circulație in care au fost implicate 3 autoturisme. O alta viața curmata a fost aseara in Baia Mare, in intersecția de la RFN. In urma doar cu cateva minute o femeie a murit dupa ce mașina in care…

- „Am divorțat acum 11 ani și m-am recasatorit in 2019. Viața m-a adus inapoi de la Brașov la Targu Lapuș. Acum lucrez la Electrica Baia Mare, sucursala Targu Lapuș. Supraveghez treburile la o stație electrica, sa aiba oamenii curent. Daca sunt probleme, le rezolv. Lucrez 24 de ore cu 48. In zilele libere…

- „Am divorțat acum 11 ani și m-am recasatorit in 2019. Viața m-a adus inapoi de la Brașov la Targu Lapuș. Acum lucrez la Electrica Baia Mare, sucursala Targu Lapuș. Supraveghez treburile la o stație electrica, sa aiba oamenii curent. Daca sunt probleme, le rezolv. Lucrez 24 de ore cu 48. In zilele libere…

- Cutremurul din Turcia,care a provocat, din ce se stie deocamdata, in jur de 100.000 de morti si raniti si pagube care ar putea merge catre 20 de miliarde de dolari, ne aduce aminte cat de vulnerabili suntem in fata dezastrelor, dar si cat de important este sa te asiguri ca ai cu ce merge mai departe,…

- In urma cu mai bine de 400 de ani, Lloyds era o cafenea cunoscuta din Londra, una dintre primele din lume. Astazi, este cea mai mare bursa de asigurari de pe glob și asta pentru ca cei care au condus organizația au știut sa plateasca la timp și integral daunele, mai ales in momentele dificile pentru…

- Piața muncii din Romania nu se afla printre cele mai bine platite din țarile europene, insa domeniile cu salarii uriașe duc lipsa de angajați. Daca pana acum romanii iși cautau locuri de munca bine platite, aceasta este ocazia sa caștige salarii de 5.000 de euro pe luna, deoarece peste 25.000 de posturi…

- Intr-un interviu difuzat in exclusivitate pentru BBC, Bogdan Stancu a declarat ca peste 100 de femei au trecut prin complexul lui Tate din Bucuresti, de cand acesta si-a inceput activitatea acolo, in urma cu doi ani.Fostul ofiter de informatii al politiei a declarat ca uneori i s-a cerut sa scoata fizic…