Cum sa imbini cu succes studiul cu munca inca din timpul facultatii Daca esti student, din toamna vei incepe cursurile in format fizic, vei relua interactiunile cu colegii si profesorii, stagiile de practica nu se vor mai desfasura online si, totodata, daca in anul universitar trecut ai stat chiar la ai tai, acum vei reveni intr-o metropola. Ce inseamna acest lucru? Ca vei avea parte de foarte multe oportunitati de cariera, chiar daca inca mai esti pe bancile scolii.



Totul depinde doar de tine, de modul in care iti gestionezi timpul, de o disciplina autoimpusa si, pe termen lung, de telurile pe care le ai. Nu astepta sa termini facultatea pentru a intra… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

Sursa articol si foto: business24.ro

