Cum să găteşti corect carnea de pui. Trei soluţii simple Specialistii americani avertizeaza ca spalarea carnii de pui sporeste riscul de contaminare a altor obiecte si alimente cu bacterii periculoase, motiv pentru care iti ofera cateva solutii pentru a diminua riscurile: 1. Gateste carnea la final Ideal este sa speli si sa prepari toate ingredientele de care ai nevoie pentru o reteta inainte de a portiona si gati carnea. 2. Foloseste produse pentru igienizare Dupa ce pregatesti carnea, spala-te pe maini si curata suprafetele cu produse special concepute pentru igienizarea suprafetelor din bucatarie. Desigur, este recomandat… Citeste articolul mai departe pe romaniatv.net…

Sursa articol si foto: romaniatv.net

