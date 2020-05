Stiri pe aceeasi tema

- Procurorii Parchetului de pe langa Judecatoria Buzau au de soluționat o plangere penala indreptata impotriva aglomerației din autobuzele Trans Bus, inregistrata imediat dupa ce Comitetul Local pentru Situații de Urgența a municipiului Buzau a dispus reducerea numarului de autobuze pe toate traseele…

- In urma activitatilor desfasurate de politisti din cadrul Secției de poliție rurala Smeeni, s-a stabilit un tanar in varsta de 29 de ani din Prahova este principalul banuit in cazul unei infractiuni de furt comise pe raza comunei Glodeanu Sarat. Din cercetarile efectuate de politisti a rezultat ca,…

- Intrarea in municipiul Buzau a fost sambata sub asediul celor veniți de peste granița, din zone afectate de raspandirea COVID-19, iar in aceasta noapte sunt așteptate cateva zeci de mașini cu localnici din Calvini, care vin Germania și Franța. Autoritațile au lucrat la foc continuu pentru preluarea…

- Conspirații, știri false și propaganda. Zeci de site-uri publica și fac bani din știri false, conspirații și titluri inșelatoare, relateaza publicația PressOne, citata de Pagina de Media. Este vorba despre doua rețele de site-uri: Extra News și Conspirații Indeplinite. Cele doua rețele, formate din…

- Un aspect neplacut al dinților te poate face sa te simți mai puțin increzator in acțiunile pe care le intreprinzi; in plus, interacționezi cu ceilalți intr-un mod reținut. Este esențial sa te preocupi de sanatatea dinților tai, iar primul lucru pe care il poți face in acest sens este sa te asiguri ca…

- Fiecare aniversare vine cu emoții pozitive, dorințe și visuri, de aceea mulți aleg sa-și petreaca ziua de naștere acasa, intr-un cadru intim. O petrecere inseamna in primul rand distracție și voie buna, dar și ocazia potrivita de a aduna laolalta oamenii apropiați. Și unde poate fi mai bine sa faci…

- In sfarșit te-ai decis sa iți iei inima in dinți și sa incepi sa practici una dintre cele mai vechi activitați economice, dar in mediul online. Comerțul in online este o industrie de peste 2.3 trilioane de dolari, deci sigur ai și tu locul pe undeva in cifra asta. Dar daca ești la inceput, probabil…