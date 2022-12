Stiri pe aceeasi tema

- Autoritatile din judetele Iasi si Vaslui au pus in aplicare Planul comun de actiune in cazul producerii unor situatii de urgenta, dupa ce mai multe persoane au fost ranite intr-un accident rutier care a avut loc pe un drum comunal din zona care delimiteaza cele doua judete. Din primele informatii ale…

- Continuam prezentarea serialului dedicat ziarului ,,Curierul Slanicului Moldova” (din colecția Bibliotecii Centrale Universitare ,,Mihai Eminescu” din Iași – BCU), primul din Romania care a oglindit viața unei stațiuni balneare. In fapt, un jurnal al stațiunii Slanic-Moldova care acopera o perioada…

- Pe numele individului exista un ordin de protecție care nu l-a impiedicat insa sa atace. Și-a umplut soția de sange de fața cu cei trei copii ai lor.Procurorii spun ca cei doi soți, ambii aflați la a doua casatorie, aveau conflicte mai vechi. Recent, barbatul de 44 de ani ar fi sunat din Anglia, unde…

- Asistentele care au jucat la o nunta „gaina” imbracate in uniforme de poliție vor fi acuzate de uzurpare de calitați oficiale, informeaza StirileProTV. Polițiștii din Vaslui au deschis dosar penal pentru aceasta infracțiune și le-au audiat, dar infirmierele refuza sa dezvaluie de unde aveau uniformele.…

- Un roman de 23 de ani, condamnat la trei luni de inchisoare in Olanda, s-a sinucis in detentie. Familia acuza neglijența angajatilor penitenciarului, in timp ce, contactate de Libertatea, autoritatile olandeze se apara invocand regulile permisive pentru detinuti. Tragedia vine pe fondul „dosarului romano-olandez…

- Un individ care a impușcat in ultimele luni cinci barbați in California, la date și in locuri diferite, este cautat de poliție. Anchetatorii califica atacurile drept crime in serie și ofera o recompensa de 95.000 de dolari oricui da informații despre el, scrie The Guardian, citat de Digi24. Polițiștii…

- Rectorul Universitații Politehnica București, Mihnea Costoiu, a reluat de luni vizitele la ICCJ, unde un complet de cinci judecatori incepe dezbaterea apelurilor declarate de anchetatorii DNA dar și de aparatorul acestuia, impotriva decizie prin care Costoiu a primit trei ani de inchisoare cu suspendare…