- Cel mai recent raport al Camerei de Conturi Prahova privind finantele publice locale a scos la iveala faptul ca in anii 2019, 2020 si in prima jumatate a anului 2021 legea privind salarizarea bugetarilor a fost gresit aplicata la Filarmonica din Ploiesti, institutie aflata in subordinea Consiliului…

- ”La U.A.T.C. Posesti a rezultat ca, spre deosebire de datele inscrise in proiectul tehnic al obiectivului de investitii «Modernizare strazi in comuna Posesti, judetul Prahova», in care s-a prevazut a fi executate santuri trapezoidale de beton pe o suprafata totala de 9.940 metri patrati, nu pot fi executate…

- ”Curtea de Conturi a Romaniei a transmis Parlamentului Raportul public pe anul 2020 si Raportul de activitate pe anul 2021, dupa ce acestea au fost aprobate de Plenul institutiei. Curtea de Conturi a realizat, anul trecut, peste 2.200 de misiuni de audit, trei sferturi dintre acestea fiind misiuni de…

- Poliția Locala a transmis o adresa Curții de Conturi in care spune ca n-a gasit un vinovat pentru gaura de 100.000 de lei cauzata de 3 agenți. Aceștia au fost concediați ilegal, in baza unei Hotarari de Consiliu Local și și-au cerut drepturile in instanța, unde au și caștigat. Astfel, Poliția Locala…

- Informarile trimise de ambele tabere beligerante catre Consiliul Local ridica mari semne de intrebare asupra ceea se intampla la societatea RIAL. Fiecare iși prezinta poziția, mai mult sau mai puțin subiectiv. Lupta se muta acum la instanța. Angajații dați afara de Craciun, iar intr-un alt proces și…

- Toți cei 60 de angajați ai Oficiului de Cadastru și Publicitate Imobiliara Ialomița au fost dați in judecata și trebuie sa plateasca peste 500 mii de lei instituției. Suma reprezinta prejudiciul constatat de catre Curtea de Conturi a Romaniei in urma unei misiuni de audit desfașurata in cadrul Agenției…

- Curtea de Apel Constanta a purtat astazi, 31 ianuarie 2022, discutii pe marginea dosarului in care Asociatia Constanta Altfel a solicitat anularea Autorizatiei de Construire a Catedralei Eroilor "Sfanta Treimeldquo;, de langa Casa de Cultura din Constanta.Initial, astazi era programat sa se desfasoare…

- Reclamagiii de meserie au devenit o problema pentru o serie de instante din judetul Suceava. Actul de justitie este ingreunat de persoane care isi ocupa timpul cu plangeri si sesizari pe care le formuleaza pe banda rulanta. Numai la Curtea de Apel Suceava, in cursul anului 2021, doua persoane au depus…