Cum să fumezi o narghilea Narghilelele sunt de mai multe feluri, la fel si tutunul de narghilea, un univers aparte care odata descoperit te indragostesti fara remediu. Atunci cand mergem intr-un local unde se fumeaza narghilea gasim atat experti cat si cunoscatori, aproape de fiecare data printre ei regasim un prieten sau doi care vin pentru prima data. Sunt localuri in care iti pot prepara singur narghileaua si sunt multi care cauta aceasta experienta, daca nu te pricepi sa asamblezi una sau sa o folosesti cu siguranta staff-ul de acolo te ajuta cu drag, tot ce trebuie sa tu este sa te relaxezi. Au fost incidente de securitate… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Noi detalii surprinse in imagini recente sugereaza ca, de fapt, China dezvolta o arma hipersonica, una care ar putea avea un motor aeroreactor. Imaginile surprinse recent par sa arate o aeronava chinezeasca H-6N purtatoare de rachete, in timp ce transporta o racheta supradimensionata sub fuzelaj. …

- Curtea de Justitie a Uniunii Europene (CJUE) a decis ca Orange Romania trebuie sa plateasca amenda aplicata de Autoritatea Naționala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP) in legatura cu stocarea, fara drept, de catre furnizorul de telefonie a unor copii dupa actele de…

- Una dintre cele mai importante banci din Romania a fost inșelata printr-o schema frauduloasa de credite de nevoi personale, totul fiind pus la cale de o femeie care a incheiat in fals credite pe numele mai multor persoane. Au fost incidente de securitate la banci! Dezvaluirea unui șef din BNR Curtea…

- Real Clear Politics, un agregator al rezultatelor publicate de canalele mass-media și al sondajelor prezente pe piața, nu-l mai da pe Joe Biden drept viitorul președinte al Statelor Unite ale Americii. Asta pentru ca Biden nu mai nu mai apare ca fiind caștigator al statului Pennsylvania, deși ramane…

- Ion Țiriac surprinde pe toata lumea, la fiecare apariție, cu dezvaluirile sale. Ultima ieșire a miliardarului a uimit insa și mai mult. Acesta a avut un dialog spumos cu Ovidiu Ioanițoaia, in cadrul emisiunii Prietenii lui Ovidiu. Jurnalistul l-a intrebat pe Țiriac daca este zgarcit, acesta fiind unul…

- Nu putem vorbi despre valorile pe care a fost cladita tara noastra, fara sa ne raportam si la cei care au luptat sau au murit pentru acestea. Poate institutia care se ingrijeste cel mai mult de memoria eroilor este Biserica. Preotii au fost prezenti pe toate campurile de lupta pentru apararea tarii,…

- In perioada 31 august – 6 septembrie, politistii maramureseni au continuat acțiunile pentru prevenirea faptelor antisociale si mentinerea ordinii si sigurantei publice. Au fost organizate mai multe acțiuni, pe raza intregului judet, și s-a intervenit la 407 de evenimente, din care 346 sesizate prin…