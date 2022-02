Stiri pe aceeasi tema

- Gamingul este activitatea preferata de majoritatea oamenilor pentru a se elibera de stresul acumulat pe parcursul unei zile obositoare. Este și o varianta comoda de a comunica online cu prietenii, dar și de a obține niște satisfacții destul de importante. Experiența de gaming poate atinge un nivel maxim…

- Toate gospodinele serioase știu deja ce produse sa foloseasca pentru familia lor. Care este cel mai bun ulei de masline? Poți sa il gasești pe rafturile supermarket-urilor tale preferate. Cum sa il alegi pe cel mai bun? Iata cateva detalii pe care trebuie sa le ai in vedere! Cum sa alegi cel mai bun…

- Mulți dambovițeni vor fi afectați de noile masuri impuse de Comisia Europeana in ceea ce privește mașinile vechi și la mana a doua. Pana in 2026 vor fi scoase din Post-ul Se pregatesc noi taxe pentru dambovițenii cu mașini vechi. In maxim patru ani vor disparea 250 000 de mașini apare prima data in…

- Deputatul AUR, Pop Darius: am votat cu NU impotriva interceptarii conversațiilor private de pe Whatsapp, Telegram și Signal. „Cu 256 de voturi pentru, 34 de voturi impotriva și 7 abțineri a trecut catre Senat proiectul de lege care ne intoarce catre practicile comuniste de ingradire a libertaților cetațenești.…

- Presedintele Senatului, liderul liberal Florin Citu, a declarat luni ca proiectul privind comunicatiile electronice a ajuns la Biroul permanent (BP), urmeaza sa fie trimis comisiilor de specialitate pentru rapoarte, iar daca “modul in care a fost scris prezinta probleme”, actul normativ va fi corectat…

- WhatsApp a anuntat ca va aduce modificari politicilor de intimitate. Asta dupa ce compania a fost amendata in Europa cu 225 de milioane de euro pentru incalcarea normelor GDPR.Subdivizia Meta a anuntat deja ca face apel impotriva deciziei, insa, in acelasi timp, va rescrie cel putin o parte a politicilor…

- Aplicația de verificare a certificatelor digitale COVID, și pe iPhone Aplicația CHECK DCC de verificare a certificatelor digitale COVID este disponibila acum și pe telefoanele mobile cu sistem de operare iOS. Cei care folosesc iPhone sau iPad pot descarca gratuit aplicația…