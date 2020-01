Stiri pe aceeasi tema

- Este cunoscut faptul ca, doar 10% din ADN-ul uman este folosit pentru a fabrica proteine, iar restul de 90% este considerat “material de balast”, adica fara o importanța evidenta. Cu toate acestea, cercetatorii ruși, biofizicieni, biologi și geneticieni, au inceput alaturi de lingviști cercetari menite…

- Consultanta artistica a Teatrului German din Timișoara cauta adresa de mail a celebrului scriitor Moliere, unul dintre cele mai importante nume din literatura universala. Singura problema este ca Moliere a trait intre anii 1622 si 1673. Un val de ironii s-au declanșat la adresa funcționarei care a facut…

- Raportul privind progresele inregistrate de Romania in 2019 in cadrul Mecanismului de Cooperare si Verificare contine greseli si este unul politic, pentru ca nu poate spune nimeni ca statul de drept functioneaza mai bine in Bulgaria decat in Romania, a declarat, miercuri, la Strasbourg, eurodeputata…

- Presedintele organizatiei de femei a UDMR, deputata Biro Rozalia, a declarat marti ca pana nu exista un program de guvernare liderii Uniunii nu se pot pronunta daca vor juca sau nu un rol in viitorul guvern. "Pana ce nu vedem un program de guvernare nu ne putem pronunta asupra faptului…

- Acesta le-a recomandat reprezentantilor companiilor din domeniul auto sa le arate tinerilor ca fabricile moderne au conditii de lucru mult mai bune decat imaginea traditionala a locurilor de munca ce nu necesita pregatire universitara. 'Ce trebuie sa facem in continuare, pentru ca drumul este lung:…

- Candidatul Aliantei USR PLUS la alegerile prezidentiale, Dan Barna, spune ca romanii nu trebuie sa mai accepte "acea logica meschina: «dom'le, sa fure, dar sa faca si pentru noi ceva»" si sustine ca nu vrea sa invete "cum au mers lucrurile in Romania", ci vrea sa schimbe aceste lucruri, conform News.ro."Ceea…

- Romania va juca meciul cu Norvegia din preliminariile EURO 2020 doar cu copii in tribune, dar acesta nu va fi deloc un dezavantaj. Putem depași recordul all-time de copii prezenți la o partida organizata de catre UEFA. Romania joaca impotriva Insulelor Feroe in deplasare, sambata, 12 octombrie, de…