Cum să fii un vânător responsabil Daca te gandești sa devii un vanator, trebuie sa știi ca aceasta este o activitate care vine la pachet cu o mare responsabilitate. Vanatoarea poate fi o experiența minunata și satisfacatoare, dar doar daca este practicata in mod responsabil și sustenabil. Citeste articolul mai departe pe jurnalul.ro…

Sursa articol si foto: jurnalul.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Evoluție. Barbatul a descoperit armele și a inventat vanatoarea. Femeia a descoperit vanatoarea și a inventat blanurile. Barbatul a descoperit culorile și a inventat pictura. Femeia a descoperit pictura și a inventat machiajul. Barbatul a descoperit cuvintele și a inventat conversația. Femeia a ...

- In cel mai mare secret, astazi, 16 martie, cuplul edilitar Fritz – Lațcau a trasat sarcina de serviciu polițiștilor locali sa inceapa vanatoarea bicicliștilor, a trotinetiștilor, scuteriștilor pe care ii prind in zona pietonala din centrul istoric al orașului.

- Circa 1.200 bolsonaristi au fost arestati luni in tabara pe care au improvizat-o in fata cartierului general al armatei in capitala braziliana Brasilia dupa alegerile din octombrie si de unde au lansat duminica atacuri asupra Congresului, Palatului Prezidential si Curtii Supreme, relateaza agentia…

- Guvernul francez intenționeaza sa interzica vanatoarea sub influența alcoolului sau a drogurilor, a anunțat luni ministrul adjunct francez al Ecologiei, Berangere Couillard, dupa luni de dezbateri aprinse privind reglementarea vanatorii, relateaza Politico . O noua amenda va fi instituita prin decret…

- In prima saptamana din an, ARBI, agenție din cadrul Centrului Național Anticorupție, a pus sechestru pe bunuri in valoare de 400 de mii de lei. Intre bunurile indisponibilizate sunt un automobil din 2015 și doua conturi bancare in numerar.

- Un barbat de 53 de ani din localitatea Cozieni, care participa la o partida de vanatoare, a ajuns la Sectia de Urgenta a Spitalului Judetean Buzau, dupa ce a fost atacat de un porc mistret, informeaza Agerpres.

- Un barbat in varsta de 53 de ani a fost atacat, duminica, de mistret, in timp ce se afla la vanatoare in satul Bercești, comuna Cozieni (Buzau), informeaza Mediafax. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER ×…

- Un barbat in varsta de 53 de ani a fost atacat de un porc mistreț pe raza satului Bercești (comuna Cozieni), a comunicat, duminica dupa-amiaza, Instituția Prefectului. Sursa citata mai afirma ca „din primele informații, incidentul s-ar fi produs in timp ce in zona s-ar fi desfașurat o partida de vanatoare…