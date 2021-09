Cum sa fii sigur ca alegi cele mai bune termostate ambientale de pe piata? Odata cu apropierea sezonului rece, fiecare roman devine tot mai interesat de confortul de care poate sa aiba parte in propria locuinta si de pretul pe care va trebui sa il plateasca pentru a-si asigura aceasta stare de bine. Pe langa sistemele de incalzire concepute special pentru a acoperi nevoile locuintei, pentru crearea si mentinerea unui ambient placut sunt recomandate si termostate ambientale de cea mai buna calitate. Aceste echipamente, cunoscute si sub numele de cronotermostate, permit setarea temperaturii centralei termice astfel incat sa te bucuri de conditii optime indiferent de temperatura… Citeste articolul mai departe pe informatia-zilei.ro…

Sursa articol si foto: informatia-zilei.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Pentru ca toamna a sosit deja, trebuie sa ne gandim la modul in care ne vom incalzi, atunci cand temperaturile vor scadea radical. Daca avem o centrala termica, atunci este important sa achizitionam un termostat ambiental, care sa ne permita sa setam temperatura centralei termice, astfel incat sa…

- "De astazi, de la ora 15:00, și pana maine dupa-amiaza, la ora 18:00, avem o avertizare Cod portocaliu pentru județele Caraș-Severin, Mehedinți, Gorj, Valcea, Argeș, Dambovița, Prahova, Brașov, Sibiu, Covasna și in zona de munte a județelor Hunedoara, Alba și Buzau. Acolo valorile precipitațiilor vor…

- Directia de Sanatate Publica din Constanta face recomandari generale pentru populatie, in conditii de vreme caniculara.Astfel, DSP Constanta recomanda: Evitati, pe cat posibil, expunerea prelungita la soare in intervalul 11.00 18.00; Daca aveti aer conditionat, reglati aparatul astfel incat temperatura…

- Insolația este una dintre cele mai serioase afecțiuni care pot aparea din cauza caldurii și necesita ingrijiri medicale. In cazuri foarte grave, insolația poate cauza daune substanțiale la nivelul organelor interne și la nivelul creierului și poate duce chiar la deces. Potrivit definiției medicale,…

- In ultimele zile s-au stabilit recorduri istorice in Turcia, nordul Japoniei și Irlanda de Nord, in timp ce mercurul din termometrele americanilor din Montana atins 43,3 grade Celsius, conform The Washington Post.

- Luna iulie isi arata toata forta, prin temperaturi resimtite de pana la 40 de grade Celsius. Conform unei raportari a Administratiei Nationale de Meteorologie, in municipiul Constanta au fost inregistrate aproximativ 39 de grade Celsius, temperatura resimtita la ora 14.00, pe 15 ianuarie.Este cea mai…

- ■ aproape toata saptamina vor fi valori termice ce vor depasi 30 de grade ■ precipitatiile ne ocolesc ■ maximele diurne urca pina la circa 32 de grade ■ Luna lui Cuptor isi intra in drepturi, iar in aceasta saptamina meteorologii promit valori termice care vor depasi 30 de grade Celsius. Trebuie spus…

- In jumatatea vestica a țarii vremea se va menține caniculara, disconfortul termic va deveni deosebit de accentuat, iar valorile termice diurne se vor situa, in general, intre 37 și 39 de grade. In restul teritoriului vremea va fi calduroasa, iar disconfortul termic ridicat mai ales dupa-amiaza, cand…