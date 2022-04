Cum să fii fericit întreaga zi Fericirea este o stare de spirit. Poti fi fericit in fiecare zi. Tu alegi daca esti fericit sau nu. Atitudinea te face fericit sau nefericit. Este adevarat, totusi, ca zi de zi ne confruntam cu o multime de situatii, iar unele dintre acestea nu conduc la fericire. Insa, poti alege sa te gindesti la evenimentele nefericite sau sa refuzi sa te focusezi asupra lor, ci sa te concentrezi asupra celo Citeste articolul mai departe pe noi.md…

Sursa articol: noi.md

Stiri pe aceeasi tema

- Producatorul de oua de ciocolata Kinder inchide fabrica din Belgia, dupa scandalul Salmonella. Situația produselor in Romania Agentia Federala pentru Siguranta Alimentara din Belgia a ordonat producatorului italian de dulciuri Ferrero sa opreasca deocamdata productia la fabrica din Arlon (Belgia) si…

- Agenția Județeana pentru Ocuparea Forței de Munca (AJOFM) Argeș și-a actualizat lista cu locuri de munca disponibile. Peste 420 de posturi sunt valabile pentru argeșenii care iși cauta un loc de munca. Oferta locurilor de munca este una variata. Se cauta lucratori comerciali, ingrijitori de copii, confecționeri,…

- Caz șocant in Giurgiu! O femeie a fost sechestrata si batuta o noapte intreaga, intr-o padure din apropiere, chiar de catre partenerul ei de viața. Ulterior, s-a zvonit ca cei doi nu mai formau un cuplu de ceva timp. Barbatul a fost identificat și reținut de catre oamenii legii din Giurgiu. Iata cum…

- La data de 30 martie 2022 a avut loc la Carei o alta fila rușinoasa de istorie și anume o ceremonie de dezvelire a statuii unui artist careian doar in limba maghiara, fara ca asociațiile de cultura romanești sau autoritațile romanești sa fie invitate. Oare reprezentanții guvernului maghiar ar fi fost…

- Baietelul de 11 ani, care a ajuns de unul singur in Slovacia dupa ce a parasit Zaporojie, oras bombardat in Ucraina, s-a reunit cu mama sa dupa aproape o saptamana de la despartire. El provine dintr-o familie in care mama este ucraineanca, iar tatal sirian. Familia a stat initial in Siria, dar tatal…

- „Intreaga istorie a omenirii a fost marcata de conflicte militare. Totuși, de la apariția armelor nucleare, riscul unui conflict global a scazut, din cauza potențialelor consecințe tragice pentru intreaga populație a globului. Sper ca nu se va ajunge aici. Treubie sa recunoaștem ca acest aspect nu e…

- Recunosc, nu am veleitati de analist politic ori militar. Dar nu pot sa nu constat ca actuala criza din Ucraina nu ar trebui sa ne mire prea mult. Atitudinea belicoasa a vecinului de la Rasarit atat de previzibila, de altfel are antecedente mult prea relevante incat sa ne mai surprinda.Am avut surpriza…

- Steliano Filip (27 de ani) refuza sa mai continue la Dinamo, deși se afla in continuare sub contract cu roș-albii. Atitudinea fundașului stanga nu e pe placul agentului Victor Becali. Steliano nu mai vrea sa continue in „Ștefan cel Mare” și e deranjat de atitudinea șefilor lui Dinamo. Intre timp, fotbalistul…