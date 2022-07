Mici modificari in rutina gospodinelor atunci cand utilizeaza mașina de spalat haine pot aduce imbunatațiri miraculoase, care pot prelungi durata de viața a mașinii de spalat. In cele mai multe cazuri, mașina de spalat are nevoie de reparații in primii trei ani de la achiziționare, in cazul in care nu a fost utilizata corect.