Cum să faci macrou copt în pungă…Are un gust deosebit și este gata imediat! Iți place carnea de pește? Atunci rețeta noastra te va incanta, atat prin gust cat și prin aspect. Ce este cel mai important? Este o rețeta foarte sanatoasa! Macroul este un pește extrem de des intalnit și deloc scump, iar proprietațile sale susțin buna funcționare a organismului. Macroul conține acizi grași Omega-3 și poate fi considerat chiar și un supliment alimentar. Sa vedem acum, de ce ingrediente ai nevoie, pentru prepararea rețetei! – 3 pești macrou medii, – pasta de roșii, – doua cepe, – sucul de la o lamaie – sare, piper, dupa gust PREPARARE Decongeleaza peștele la temperatura camerei,… Citeste articolul mai departe pe crazyradio.ro…

Sursa articol si foto: crazyradio.ro

