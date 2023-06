Stiri pe aceeasi tema

- Un sofer din judetul Buzau a fost prins, vineri, circuland cu viteza de 243 de kilometri pe ora, pe un tronson din autostrada A 3, in judetul Brasov. Barbatul avea in autoturism trei copii si le-a spus politistilor ca a vrut sa le arate acestora ce viteze mari poate atinge masina sa.

- Ana Odagiu si Conrad Mericoffer s-au casatorit in secret. Mireasa a aratat uimitor in rochia alba - FOTO Continue reading Ana Odagiu si Conrad Mericoffer s-au casatorit in secret. Mireasa a aratat uimitor in rochia alba – FOTO at Tabu.

- Unul dintre simțurile care ne trezesc amintiri din copilarie este, fara indoiala, mirosul. Aromele percepute in primii ani de viața par sa fie de neuitat, indiferent daca vorbim despre o prajitura aparte sau despre rufele proaspat spalate, pe care mamele obișnuiau sa le lase la zvantat in soare. Știi…

- Organizarea articolelor personale intr-un mobilier compartimentat inteligent este deosebit de importanta! La scoala, la locul de munca, la sala de sport sau oriunde altundeva unde este nevoie sa iti schimbi sau sa depozitezi hainele de strada, modelele moderne de vestiar metalic iti pot fi de un real…

- 8 sfaturi de frumusețe de la membrele familiilor regale care le-au ajutat sa arate ca niște vedete Continue reading 8 sfaturi de frumusețe de la membrele familiilor regale care le-au ajutat sa arate ca niște vedete at Tabu.

- Aproape toata lumea cunoaște personal macar un caz sau doua de copii care au fost abandonați de catre parinți și au ajuns in grija statului roman, insa puțina lume ințelege cu adevarat provocarile, neajunsurile și circumstanțele speciale cu care trebuie sa se confrunte un copil intr-o asemenea situație,…

- Adio, vacanțe ieftine in Thassos! Cat vor plati romanii pentru un concediu in 2023 Continue reading Adio, vacanțe ieftine in Thassos! Cat vor plati romanii pentru un concediu in 2023 at Tabu.

- Designerul de interior de lux Bilal Rehman, in varsta de 23 de ani, a devenit viral pe TikTok dupa ce a atras atenția asupra modurilor in care oamenii iși fac casele sa arate ieftin.Rehman este proprietarul unui studio cu sediul in Houston, Texas și creeaza designuri pentru persoane cu venituri…