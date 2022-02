Cum să faci fotografii care vând | fotografie-produse.ro Fotografiile au un rol foarte important cand alegi sa vinzi sau sa inchiriezi un imobil. Ele ar trebui sa reprezinte acea locuința și sa reușeasca sa o incadreze intr-un chenar frumos ca tu sa reușești sa ai imagini facute ca la carte. Citeste articolul mai departe pe Antena3.ro…

Sursa articol si foto: Antena3.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Fotografiile au aparut pentru prima data pe un site din China, iar cel sau cea care le-a postat a explicat ca asa a gasit rosia si intreba daca este sanatos sa mananci asa ceva. In mod bizar, in mijlocul rosiei este crescuta o capsuna. In ciuda explicatiilor expertilor, care pun hibridul pe seama lipsei…

- Cele trei fotogragii sunt de fotograful de moda Paolo Roversi și o arata pe soția prințului william purtand diferite rochii Alexander McQueen, una din casele de moda preferate ale ducesei de Cambridge.Ele arata cum vrea sa se prezinte la 40 de ani și emana un farmec stralucitor, de moda veche. Imaginile…

- Biserica Ortodoxa Romana a reactionat dupa intalnirea reprezentanților cultelor cu premierul Nicolae Ciuca, in care a fost discutata posibilitatea ca accesul in lacașele de cult sa fie condiționat de certificatul verde.

- Achizitioneaza aplice LED de la Electric Concept In cele mai multe cazuri, aplice cu LED-uri sunt folosite in interiorul cladirilor si spatiilor de locuit. Ele pot fi instalate cu usurinta pe tavane de beton, si chiar si pe tavane false. Pot fi integrate in birouri si coridoare, chiar si in drumuri…

- Primul accident s-a produs dupa ora 22, in localitatea Cuci. A fost vorba despre un impact intre doua autoturisme, in urma caruia patru persoane au necesitat ingrijiri medicale. Drumul a fost blocat pe ambele sensuri de mers pe toata durata intervenției. La scurt timp, a fost semnalat un accident rutier…

- In aceasta dimineața, 16 noiembrie, polițiștii de combatere a criminalitații organizate din Buzau, impreuna cu procurorii D.I.I.C.O.T. - Biroul Teritorial Buzau, au efectuat o percheziție domiciliara, in județul Galați, la un barbat, in varsta de 32 de ani, despre care existau indicii ca ar distribui…