Cum să faci curățenie în baie ca sa te protejezi de coronavirus In perioada de pandemie trebuie sa acordam o atenție speciala ritualului de curațare a locuinței. Iar una dintre cele mai importante zone din casa ta, la care trebuie sa fii in mod special atenta atunci cind faci curat, este baia. E important sa acorzi o atenție deosebita curațeniei in baie, pentru ca picaturile microscopice capabile sa poarte virusul se pot impraștia in țoața incaperea, iar de ai Citeste articolul mai departe pe noi.md…

Sursa articol si foto: noi.md

Stiri pe aceeasi tema

- Frica de COVID-19 te poate imbolnavi mai mult decat iti poti imagina. Izolarea amplifica senzatiile din corpul tau si asa iti poti induce simptome de coronavirus. In final apar atacurile de panica. „Trebuie sa ne imaginam fenomenul bulgarelui de zapada. O persoana traieste niste senzatii de care ajunge…

- Medicul Virgil Musta, de la Spitalul Victor Babeș din Timișoara, lanseaza un apel de ultima ora catre romani, avertizandu-i ca nu e cazul sa se relaxeze și sa iasa inutil din casa, fiindca inca suntem in plina pandemie."Atenție va rog la respectarea masurilor și de 1 Mai, pentru a consolida…

- Marea majoritate a persoanelor infectate cu noul coronavirus nu prezinta niciun simptom de boala sau au forme foarte usoare de Covid-19. Asta inseamna putina febra, tuse usoara si oboseala. Exista, inca, multa confuzie despre cum sa-ti protejezi sanatatea si in special plamanii cand incepi sa ai simptome…

- In plina pandemie de coronavirus, oamenii incearca sa se protejeaze cat mai mult impotriva virsului ucigaș. Medicii recomanda sa nu se foloseasca lentilele de contact in aceasta perioada deoarece pot fi o sursa sigura de infectare cu COVID-19.

- Catalin Oprisan, redactorul sef de la a1.ro, a prezentat, luni, la rubrica „Smiley News" a celui mai iubit matinal, „Neatza cu Razvan și Dani”, cum bea cafea un italian in plina pandemie de coronavirus.

- Psihologii și specialiștii in psihiatrie ofera cateva sfaturi despre cum ne putem proteja sanatatea mintala, in contextul in care subiectul coronavirus a luat amploare pe rețelele de socializare și canalele mass-media.Limiteaza-ti canalele de informatie si selecteaza cu multa grija ce citesti…

- ■ Politia Neamt a publicat modelul declaratiei ce trebuie completata la intrarea in tara ■ mentiunile false se pedepsesc cu amenda sau inchisoare ■ Inspectoratul Judetean de Politie Neamt a dat publicitatii modelul declaratiei ce trebuie completata la intrarea in Romania. De mentionat este faptul ca…