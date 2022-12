Cum să faci cidru Daca ai baut vreodata cidru, atunci știi cat e de delicios. Și este perioada perfecta sa faci un cidru delicios, pe care, apropo, il poți servi fierbinte. Și astfel, merele pe care le-ai cules toamna vor avea o intrebuințare pe care toata familia o va iubi. Pentru a face cidru de mere ai nevoie doar de ingredientul principal. Cuprins: Ce este cidrul de mere Diferența dintre cidru de mere și suc de mere Cum sa faci cidru Paseaza merele Pasteurizarea Pastrare și depozitare Congelarea cidrului De ce trebuie pasteurizat cidrul de mere Cum sa folosești cidrul de mere Transforma-l in dressing Pune-l… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

Sursa articol si foto: libertatea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Daca ai secretii in nas, nu este indicat sa le tragi catre baza nasului, ci sa le sufli la exterior. Cel mai bine este sa faci asta regulat, curatand fiecare nara, pe rand. Aplica degetul pe o nara, apasand pe ea si sufla usor pentru a o curata pe cealalta. Repeta apoi cu cealalta nara. Foloseste o…

- Cat de importante sunt sculele, ce fir este mai bun, cum faci patul de nada sau cu ce carlige trebuie sa incepi? Acestea sunt doar cateva intrebari pe care și le pun pescarii, mai ales cei incepatori. Dar, inainte de orice, localizarea este cel mai important detaliu cand te afli pe balta. Cuprins: Ce…

- Ai auzit de Ambergris? Voma de balena, care a fost numita „comoara marii” și „aurul plutitor”, este produs de cașaloți și este adesea descris ca fiind unul dintre cele mai ciudate fenomene naturale din lume. Potrivit rapoartelor, „voma de balena”, cunoscuta și sub numele de chihlimbar gri și „aur plutitor”,…

- Activitatea economica in zona euro este susceptibila sa intre in recesiune in 2023, pe fondul prelungirii razboiului din Ucraina, au declarat vineri doi importanti oficiali de la Banca Centrala Europeana (BCE), transmite AFP. „Perspectivele de crestere sunt orientate in principal in jos, in special…

- Activitatea economica in zona euro este susceptibila sa intre in recesiune in 2023, pe fondul prelungirii razboiului din Ucraina, au declarat vineri doi importanti oficiali de la Banca Centrala Europeana (BCE), transmite AFP. „Perspectivele de crestere sunt orientate in principal in jos, in special…

- Vrem, nu vrem, trebuie sa recunoaștem ca traim intr-o era in care telefoanele mobile sunt, practic, parte din noi și nu ne mai putem imagina viața fara el. Cuprins: Ce este Google Lens? Cum funcționeaza Google Lens pe Android? Cum funcționeaza Google Lens pe iOS? Ce informații obții cu Google Lens?…

- Ai auzit vreodata de bain-marie? Industria restaurantelor are o mulțime de termeni obscuri care adesea ii deruteaza chiar și pe bucatarii experimentați. Una dintre denumirile misterioase are și una dintre cele mai interesante povești: Bain Marie. Cuprins: Ce este bain-marie La ce se foloseste Originile…